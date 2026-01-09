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Секрет настоящего подарка
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 12+
Про событие
Как и что дарить — вопрос ещё и философский. Можно ли что-то по-настоящему подарить без «ты мне — я тебе», желания благодарности или довольства собой? На лекции приглашают порефлексировать над тем, почему дар намного важнее, чем кажется, перемешивая это с современными исследованиями. Лектор: Игорь Агапов — аспирант кафедры социальной философии КФУ.
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