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СапКультура

улица Хади Такташа, 35 (пристань Supkazan)

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Кино
Фестивали

Про событие

Фестиваль водных видов спорта. Для участников пройдут спортивные заезды (5 км, 15 км и спринт 400 м), костюмированный, семейный и световой заезды. Для всех гостей фестиваля пройдут показательные выступления по гребле и парусному спорту, а также вечерний кинопоказ под открытым небом. Тайминг фестиваля: — 15:00 Регистрация участников всех заездов — 16:00 Старт спортивных заездов: 15 км взрослый заезд женщины 15 км взрослый заезд мужчины 5 км взрослый заезд женщины 5 км взрослый заезд мужчины 400 м взрослый спринт женщины 400 м взрослый спринт мужчины 200 м юниорский спринт девушки 200 м юниорский спринт юноши — 17:00 Семейный заезд — 18:00 Костюмированный заезд —19:00 Награждение спортивного, семейного и костюмированного заездов — 20:00 Световой заезд — 21:00 Кинопоказ Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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