Арт-завтрак, посвящённый одному из самых эпатажных и загадочных художников ХХ века. Здесь расскажут про значение таинственных образов на картине Дали, про его арт-объекты, коллаборации и, конечно, про его одержимость девушкой, родившейся в Казани. Жизнь Сальвадора Дали была наполнена эпатажом, творческими экспериментами и парадоксальными образами. За это его и полюбили миллионы зрителей по всему миру. Секреты творчества Дали и интересные факты его биографии ты узнаешь на арт-завтраке.