К 14 февраля в «Соли» готовят специальное меню, фотобудку и уже так полюбившийся зимний двор. Всё для идеальных свиданий. На основном танцполе легенда Тимур Птахин, диджей с неймом, буквально описывающим хорошую вечеринку, — Механизм Радости и гостья из Пензы Мила Шумовска. Ностальгия и романтика новой волны, нью-бит, итало и пост-панк. Во дворе незаменимый резидент серии «Бэйби тунайт» Ленар с культовыми песнями о любви и мечтательным диско. Свободный вход / fc / 18+