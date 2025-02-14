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Пятница — я влюблён!

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

К 14 февраля в «Соли» готовят специальное меню, фотобудку и уже так полюбившийся зимний двор. Всё для идеальных свиданий. На основном танцполе легенда Тимур Птахин, диджей с неймом, буквально описывающим хорошую вечеринку, — Механизм Радости и гостья из Пензы Мила Шумовска. Ностальгия и романтика новой волны, нью-бит, итало и пост-панк. Во дворе незаменимый резидент серии «Бэйби тунайт» Ленар с культовыми песнями о любви и мечтательным диско. Свободный вход / fc / 18+

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