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  1. Казань
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Путь стрелы

Музей Спасской башни
территория Кремль, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Создай своими руками настоящую стрелу для лука. Погрузись в историю ремесла и почувствуй себя настоящим мастером. На мастер-классе ты: — Познакомишься с историей и традициями изготовления стрел, а также узнаешь об особенностях разных типов стрел — Под руководством мастера обработаешь древко — Установишь и закрепишь наконечник и оперение. — Заберёшь готовую стрелу с собой как ценный сувенир или первый шаг в новом хобби

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