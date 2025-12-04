Создай своими руками настоящую стрелу для лука. Погрузись в историю ремесла и почувствуй себя настоящим мастером. На мастер-классе ты: — Познакомишься с историей и традициями изготовления стрел, а также узнаешь об особенностях разных типов стрел — Под руководством мастера обработаешь древко — Установишь и закрепишь наконечник и оперение. — Заберёшь готовую стрелу с собой как ценный сувенир или первый шаг в новом хобби