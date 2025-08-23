В баре One More пройдет презентация третьего выпуска журнала «се вер» под названием «Изменения: сила в движении, или слабость в сопротивлении». В номере собраны истории личных и профессиональных трансформаций от креаторов. Среди них: babyk?sh, Камиль Фахрутдинов, ennemmy, Filipp Olief, Dinar Yarmy, no filter, nedraet, Xym, «Чмокисмоки», One more, bolevoyshokk, orlova vintage, schumanit, Tanya Bronnikova, paratelok, naaumka, Аделия Гатиятуллина и Никита Кирпичев. В программу войдет открытие выставки работ участников выпуска, отражающей разделы выпуска «Деформация. Деструкция. Изменения». Также здесь расположится корнер с печатными изданиями журнала и эксклюзивным мерчем. За музыкальную атмосферу отвечают промогруппа «Плющ» с диджей-сетами и фирменными коктейлями, а также объединение Fiollo с лайнапом, раскрывающим тему выпуска через звук и движение.