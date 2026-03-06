История о двух цыплятах, их пути по странному миру Луначарского и стремлении к полёту. Невезучего Шестипалого выгоняют на край мира, где он встречает загадочного Затворника, который путешествует из мира в мир, собирая сакральные знания о природе цыплят, вселенной вокруг, крысах и богах. Вместе два отщепенца идут по бесконечной конвейерной ленте в поисках ответа на вопрос: как выжить в этом суровом мире, если ты — цыплёнок. На 6-м ряду — места с ограниченной видимостью, что отражается на их цене.