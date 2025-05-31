Пре-пати фестиваля Trip в Яхт-клубе с живописным видом на Волгу. Отвечать за музыкальный настрой будут: LILOVA — это уральский музыкальный дуэт, который ломает границы жанров, создавая гипнотическую смесь электроники, славянского фольклора и современных битов. BOREY — резидент легендарного лейбла Diynamic, чьи треки взрывают танцполы от Ибицы до Берлина. Глубокие басы, гипнотические ритмы и энергия, которая заставит танцевать даже воду! MARGARYAN — мастер сюрпризов: его сет в VODA EVENT станет коктейлем из прогрессивных битов и неожиданных переходов. Бронь столов по указанному номеру телефона.