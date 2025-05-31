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Pre-party Trip Music Festival

Яхт-клуб на полуострове Локомотив, Протопопа Аввакума, 1

Начало:

Завершение:

от 2250₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пре-пати фестиваля Trip в Яхт-клубе с живописным видом на Волгу. Отвечать за музыкальный настрой будут: LILOVA — это уральский музыкальный дуэт, который ломает границы жанров, создавая гипнотическую смесь электроники, славянского фольклора и современных битов. BOREY — резидент легендарного лейбла Diynamic, чьи треки взрывают танцполы от Ибицы до Берлина. Глубокие басы, гипнотические ритмы и энергия, которая заставит танцевать даже воду! MARGARYAN — мастер сюрпризов: его сет в VODA EVENT станет коктейлем из прогрессивных битов и неожиданных переходов. Бронь столов по указанному номеру телефона.

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