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Поколение великих одиночек. Ван Гог, Гоген, Сезанн
территория Кремль, 12
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 12+
Про событие
Третья лекция цикла «Из истории французского искусства XIX века» будет посвящена творчеству выдающихся французских художников 1880-1890-х годов – Винсента Ван Гога, Поля Гогена и Поля Сезанна, которых называют постимпрессионистами и «поколением великих одиночек». Они внесли значительный вклад в искусство, открыв новые возможности цвета и оптического восприятия. Ты узнаешь: — Как новаторские приемы работы с цветом и светом Ван Гога, Гогена и Сезанна отличались от импрессионизма; — О сложностях и драматизме их личной жизни и взаимоотношений; — О влиянии их творчества на художников XX и XXI веков, таких как Матисс и Пикассо. Обрати внимание, что в этот день состоится 2 сеанса лекции: — 11:00 — 18:30 Лектор: Петровская Алёна Алексеевна, искусствовед, сотрудник Научно-Просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Обрати внимание, что можно приобрети абонемент со скидкой сразу на 3 лекции этого цикла. Ссылка для покупки — https://tickets.kazan-kremlin.ru/event/B1E5CDA2685D2F7600317B4EE4A806281F8AA1AB
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