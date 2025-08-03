Летний семейный open-air у воды — в зелёном комплексе «Лес», чтобы провести один из самых ярких дней этого лета. Это праздник для всех возрастов: - Танцы у бассейна - Бар, вкусная еда и летние коктейли - И, конечно, музыка, музыка, музыка! Специальный гость — KERMESSE (Buenos Aires, Argentina). Легенды мировой Organic House сцены: - 30+ млн прослушиваний на Spotify; - Релизы на Stil vor Talent, The Magic Movement и др. - Покорили Берлин, Ибицу, Тулум — теперь Казань! Локация: Бассейн «Лес» (комплекс «Дубай»), Ханская, 59 М-7, 817-й км Количество билетов ограничено. Бронируйте заранее и не забудь купальник, панаму и хорошее настроение!