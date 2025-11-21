История простая. Один протагонист – второй антагонист, один заложник – второй властелин ситуации, один убегает – второй догоняет, один творит – второй оценивает, в общем, между героями драматический конфликт, психологическое и личностное противостояние. Какими могут быть последствия встречи свободы фантазии и рамок дозволенного, стоит ли зажигать сигнальные костры или пора посыпать голову пеплом? Об этом пойдёт речь в спектакле А. Заббарова по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссёра Коки Митани «Академия смеха». Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.