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  1. Казань
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Пепел

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

История простая. Один протагонист – второй антагонист, один заложник – второй властелин ситуации, один убегает – второй догоняет, один творит – второй оценивает, в общем, между героями драматический конфликт, психологическое и личностное противостояние. Какими могут быть последствия встречи свободы фантазии и рамок дозволенного, стоит ли зажигать сигнальные костры или пора посыпать голову пеплом? Об этом пойдёт речь в спектакле А. Заббарова по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссёра Коки Митани «Академия смеха». Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.

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