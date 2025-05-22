Выставка рассказывает о творческих исканиях казанской студенческой молодежи, а также художественной и интеллектуальной культуре 20-30-х годов ХХ века — периоде, который искусствоведы назовут Казанским авангардом. Молодые художники-экспериментаторы, сплотившись внутри АРХУМАСа — казанских архитектурно-художественных мастерских, всего за несколько лет создали уникальную культурную ситуацию, непохожую на локальные сцены других городов. В центре внимания выставки три члена одной семьи Сотониных, три авангардиста, оказавшихся на трех разных территориях — философия, архитектура и искусство, но объединенных общей экспериментаторской средой, возникшей в Казани 100 лет назад. Выставка посвящена трём забытым героям, прожившим непростые жизни, но пропустившим через себя всю драматургию интенсивной истории первой половины ХХ века: Константин Сотонин — философ, критик, идеолог Научной организации труда и изобретатель философской клиники, где врачи-философы должны были лечить людей от недовольства. Галина Сотонина — художница-авангардистка, амазонка Русского авангарда, шахматистка и гроссмейстер. Виктор Сотонин — архитектор, один из идеологов группы казанских конструктивистов ОМА. Выставка «Партия Сотониных» впервые одновременно представит художественное и интеллектуальное наследие 20-30-х годов сразу трех Сотониных. Многие из работ, а также семейный архив Сотониных, никогда до этого не экспонировались в Казани. Вторая важная часть проекта — профессиональная семья Сотониных — художественная и студенческая среда Казани, в которой жили, работали и экспериментировали Константин, Виктор и Галина. На выставке будут представлены графические работы казанских авангардистов 1920-х годов, многие из которых прошли через стены и новаторские принципы обучения лаборатории АРХУМАСа. Экскурсии-медиации по будням в 19:00 и по выходным в 12:30 и 18:00.