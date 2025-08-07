ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

The Magic Is You

ES Gallery Studios
улица Островского, 98

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка-волшебный сад, где каждый ребенок — волшебник, создающий свои собственные чудеса с помощью неожиданных материалов и техник, вдохновляясь произведениями великих мастеров: Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Яёи Кусама, Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Бэнкси, Эдварда Мунка, Такаси Мураками, Гранта Вуда, Сальвадора Дали. Каждая работа — это искра магии, зажженная внутри ребенка и отраженная в его творении. Название The Magic Is You напоминает, что магия рождается внутри каждого из нас и может расцвести в любой момент, если дать ей возможность засиять ярче. Организаторы обещают направить все собранные с билетов средства на поддержку детского творчества. Время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста