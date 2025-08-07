Выставка-волшебный сад, где каждый ребенок — волшебник, создающий свои собственные чудеса с помощью неожиданных материалов и техник, вдохновляясь произведениями великих мастеров: Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Яёи Кусама, Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Бэнкси, Эдварда Мунка, Такаси Мураками, Гранта Вуда, Сальвадора Дали. Каждая работа — это искра магии, зажженная внутри ребенка и отраженная в его творении. Название The Magic Is You напоминает, что магия рождается внутри каждого из нас и может расцвести в любой момент, если дать ей возможность засиять ярче. Организаторы обещают направить все собранные с билетов средства на поддержку детского творчества. Время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.