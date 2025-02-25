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Париж Прекрасной эпохи
территория Кремль, 12
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 12+
Про событие
Первая лекция цикла ««Из истории французского искусства XIX века» будет посвящена Парижу как центру европейской и мировой культуры во второй половине XIX – начале XX веков. На лекции ты узнаешь, почему перестройка города под руководством Жоржа Османа, начавшаяся в 1853 году, и Всемирная выставка 1867 года превратили Париж в образец для мегаполисов всего мира. И почему этот период, известный как «прекрасная эпоха», стал временем расцвета музыки, театра, поэзии, литературы, живописи и архитектуры. Лектор: Петровская Алёна Алексеевна, искусствовед, сотрудник Научно-Просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Обрати внимание, что можно приобрети абонемент со скидкой сразу на 3 лекции этого цикла. Ссылка для покупки — https://tickets.kazan-kremlin.ru/event/B1E5CDA2685D2F7600317B4EE4A806281F8AA1AB
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