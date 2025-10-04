Театрализованная вечеринка в честь открытия второго сезона Party Toora. Костюмированная вечеринка в жанре пантомимы. Два этажа театральной атмосферы: 1 этаж: тематический маркет, мастер классы, музыка, чайная, бар, грим и фотозона. 2 этаж: живая и электронная музыка, театрализованные перформансы, бар, танцы. Локация: Профсоюзники / Профсоюзная, 3 (вход рядом с баром «Бункер») Дресс-код: Black & White + конкурс на лучший образ в стиле пантомимы. В лайнапе: Arahna ViJah Sharoban.