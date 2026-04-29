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Паблик-ток: язык, город и утрата

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Презентация нового Романа Дании Жанси DRUZHBA и паблик-ток с резидентами площадки. На встрече актёры прочитают короткие фрагменты из романа, затем режиссёр «Элиф» Туфан Имамутдинов, поэт Йолдыз Минуллина, культуролог Энже Дусаева вместе с автором поговорят о том, как театр, проза и поэзия по?разному переживают утрату языка, города и близких. В финале Йолдыз прочитает стихотворение о Казани, Дания — отрывок из книги, после чего состоится автограф-сессия под саундтрек к роману.

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