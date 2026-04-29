Презентация нового Романа Дании Жанси DRUZHBA и паблик-ток с резидентами площадки. На встрече актёры прочитают короткие фрагменты из романа, затем режиссёр «Элиф» Туфан Имамутдинов, поэт Йолдыз Минуллина, культуролог Энже Дусаева вместе с автором поговорят о том, как театр, проза и поэзия по?разному переживают утрату языка, города и близких. В финале Йолдыз прочитает стихотворение о Казани, Дания — отрывок из книги, после чего состоится автограф-сессия под саундтрек к роману.