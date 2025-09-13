13 и 14 сентября состоится торжественное открытие нового пространства на карте города – 6/5 Buro. Презентация первой коллекции MODULAR и праздник для близких по духу горожан. Мероприятие включает в себя блок лекций о дизайне, аудио перфомансы и выставку работ локальных художников. Расписание 13 сентября: 17:00 – открытие дверей 18:00 – диджей-сет от Abdullin 18:30 – знакомство с пространством, презентация коллекции MODULAR 19:30 – лекция о светодизайне от Евгения Гаврикова (IDEA CONCEPT) 20:00 – виниловый диджей-сет от x.wax (BNF) Воскресенье будет насыщенным: продолжение выставки, выступление саунд-художников и серия коротких выступлений. Это блок лекций, объединенный темами: искусства, дизайна, ремесла, предпринимательства и городской культурой. Расписание 14 сентября: 11:00 – Tag ear (диджей-сет) 12:00 – Елена Елизарова. «Казань глазами инженера» 13:00 – Павел Вавилов. «Чё такое ваше искусство? Определить – значит ограничить?» (КФУ) 14:00 – live диджей-сет, Полина Власова (Рандум) 15:00 – Артур Нагимов. «Создание предмета и суть столярного мастерства» (Русская Вещь) 15:30 – Наталия Шадрина. «Искусства и ремесла»: истоки ключевых идей промышленного дизайна XX века 16:00 – Тимофей Зверко. Лекция о создании культурных городских пространств 16:30 – Амир Валеев. «Искусство в предпринимательстве» (Металломания) 17:00 – медитативный диджей-сет, Ocelotus Регистрация на мероприятия каждого из дней по ссылке.