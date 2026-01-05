Пешеходная экскурсия — расшифровка кода сталинской архитектуры Казани. Во время экскурсии ты увидишь: — Татарские национальные мотивы, переплетённые со сталинской архитектурой, в бывшем здании «Татэнерго»; — Казанский Парфенон — здание Казанского финансового института; — 3-й дом специалистов, где динамика авангарда только начинает «притворяться» классикой; Ты узнаешь: — Почему конструктивистские «коробки» сменились колоннадами и лепниной, и как на это повлиял знаменитый конкурс на Дворец Советов; — В чём разница между довоенной и послевоенной «сталинкой», и как сдержанный постконструктивизм 1930-х превратился в пышный ампир 1950-х; — Как советские предприятия строили себе дома-дворцы, создавая новую элиту из рабочих-стахановцев; — Что общего у сталинской архитектуры с римскими акведуками и дворцами Ренессанса. Экскурсовод — выпускница школы гида Александра Гамова. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Казань глазами инженера». Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. Основная часть экскурсии проходит на улице. Экскурсия с подъёмом на крышу. Пожалуйста, надевай удобную одежду и обувь!