ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор сообщества
  1. Казань
  2. События

Опередившие время

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Совместный проект с галереей pop/off/art объединяет работы художников неофициального искусства 1950–1980-х годов, работавших в трех крупных культурных центрах: Москве, Ленинграде, Казани. Это первый масштабный выставочный проект неофициального искусства за пределами столицы. Экспозиция включает работы ключевых фигур художественной сцены: Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Евгения Михнова-Войтенко, Владимира Немухина, Михаила Рогинского и других художников Москвы и Ленинграда, а также произведения представителей казанского авангарда второй волны. Режим работы: вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60
по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста