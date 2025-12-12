Совместный проект с галереей pop/off/art объединяет работы художников неофициального искусства 1950–1980-х годов, работавших в трех крупных культурных центрах: Москве, Ленинграде, Казани. Это первый масштабный выставочный проект неофициального искусства за пределами столицы. Экспозиция включает работы ключевых фигур художественной сцены: Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Евгения Михнова-Войтенко, Владимира Немухина, Михаила Рогинского и других художников Москвы и Ленинграда, а также произведения представителей казанского авангарда второй волны. Режим работы: вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00