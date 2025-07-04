Одна фотография Максима
улица Хади Такташа, 74
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1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Мокьюментари-детектив и лирическая история в постановке Елизаветы Бондарь о фотографе времен Максима Горького и его увлечении фигурой знаменитого автора. Спектакль на стыке жанра драматического театра и театра кукол. Режиссер – Елизавета Бондарь Длительность: 50 минут. 4 июля состоится 2 сеанса спектакля — в 17:00 и 20:00
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