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Одна фотография Максима

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Мокьюментари-детектив и лирическая история в постановке Елизаветы Бондарь о фотографе времен Максима Горького и его увлечении фигурой знаменитого автора. Спектакль на стыке жанра драматического театра и театра кукол. Режиссер – Елизавета Бондарь Длительность: 50 минут. 4 июля состоится 2 сеанса спектакля — в 17:00 и 20:00

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