Мокьюментари-детектив и лирическая история в постановке Елизаветы Бондарь о фотографе времен Максима Горького и его увлечении фигурой знаменитого автора. Спектакль на стыке жанра драматического театра и театра кукол. Режиссер – Елизавета Бондарь Длительность: 50 минут. 4 июля состоится 2 сеанса спектакля — в 17:00 и 20:00