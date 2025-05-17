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Ночь музеев на Фабрике Алафузова

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Десятый, юбилейный фестиваль на территории бывшей льнопрядильной фабрики. Традиционную ежегодную выставку курирует сообщество «Казанский совриск». Именно эти ребята в ответе за экспозицию «Горизонт событий». Будет и театр, за который отвечает друг Фабрики Yelmay. Вечерняя музыкальная программа во дворе пройдет в сопровождении Teerta Musica и других проектов: Леткой займутся попеременно La Afro Bailar и Party Toora. Будет много африканского колорита и мистической электронной этники. В ЛофтХолле под кураторством La Mron'а резиденты Vibes, Private Sound и BNF будут погружать в румынские формы хауса и тека. Организаторы готовят еще один ночной сюрприз, но они пока что в режиме молчания, наберись терпения. Кроме того состоится традиционный маркет с показом мод, будет фудкорт со знаменитым алафузовским пловом и шашлыками, а закончат посиделками во дворе у костра до рассвета. Ближе к событию цена на билеты может повышаться.

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