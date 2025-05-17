Десятый, юбилейный фестиваль на территории бывшей льнопрядильной фабрики. Традиционную ежегодную выставку курирует сообщество «Казанский совриск». Именно эти ребята в ответе за экспозицию «Горизонт событий». Будет и театр, за который отвечает друг Фабрики Yelmay. Вечерняя музыкальная программа во дворе пройдет в сопровождении Teerta Musica и других проектов: Леткой займутся попеременно La Afro Bailar и Party Toora. Будет много африканского колорита и мистической электронной этники. В ЛофтХолле под кураторством La Mron'а резиденты Vibes, Private Sound и BNF будут погружать в румынские формы хауса и тека. Организаторы готовят еще один ночной сюрприз, но они пока что в режиме молчания, наберись терпения. Кроме того состоится традиционный маркет с показом мод, будет фудкорт со знаменитым алафузовским пловом и шашлыками, а закончат посиделками во дворе у костра до рассвета. Ближе к событию цена на билеты может повышаться.