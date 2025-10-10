Первый в истории Custom полноформатный ивент. Качественная музыка, статусные гости, VIP-столы и детальный сервис. Несколько правил вечеринки: — система приватных браслетов: белый — даю согласие на съемку, чёрный — не согласен на съемку — строгий фейс-контроль — полный запрет на съёмку телефонами Дресс-код — premium streetwear, винтаж, люкс. На входе будет проверка соответствия твоего образа формату вечеринки. Без спортивного трикотажа и масс-маркета. На входе тебя будет встречать профессиональный фейсер-стилист. Будут специальные гости — узнаешь только на ивенте.