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Custom

MediaPort, улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 50000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Первый в истории Custom полноформатный ивент. Качественная музыка, статусные гости, VIP-столы и детальный сервис. Несколько правил вечеринки: — система приватных браслетов: белый — даю согласие на съемку, чёрный — не согласен на съемку — строгий фейс-контроль — полный запрет на съёмку телефонами Дресс-код — premium streetwear, винтаж, люкс. На входе будет проверка соответствия твоего образа формату вечеринки. Без спортивного трикотажа и масс-маркета. На входе тебя будет встречать профессиональный фейсер-стилист. Будут специальные гости — узнаешь только на ивенте.

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