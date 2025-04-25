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Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века

Выставочные залы Присутственных мест
территория Кремль, 5

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка объединяет работы признанных мастеров XIX–XX веков и современных художников XXI века в рамках семи разделов, отражающих основополагающие темы в искусстве: мифология, город, пейзаж, жанровые сцены/ интерьер, натюрморт, история, портрет. Работы художников XIX и XX веков предоставил Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, новейшее искусство будет представлено работами из частной коллекции Пьера-Кристиана Броше, а также проектами студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ и работами художников из Республики Татарстан — победители специально организованного регионального опен-колла. пн — выходной вт-чт 10:00 — 18:00 пт 11:00 — 20:00 сб-вс 10:00 — 18:00 Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.

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