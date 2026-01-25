Медитативный спектакль о людях и книгах. Это спектакль — размышление о значимости книги в нашей жизни. Четыре перформера, только тридцать зрителей, индивидуальное место для каждого под настольной лампой. — Помнишь ли ты первую строчку любимой книги? А последнюю? — Что будет, если люди совсем перестанут читать? — Любишь ли читать на иностранном языке? — Знаешь, что за час чтения сжигается 80 килокалорий? — Будет ли интересен этот спектакль тем, кто не любит читать? Спектакль предложит зрителям ответы на многие из этих вопросов. Но какие-то из них так и останутся неотвеченными. Продолжительность 1 час 45 мин. 25 января пройдёт два показа: в 15:00 и 19:00