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Наши книги. Медитативный спектакль

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Медитативный спектакль о людях и книгах. Это спектакль — размышление о значимости книги в нашей жизни. Четыре перформера, только тридцать зрителей, индивидуальное место для каждого под настольной лампой. — Помнишь ли ты первую строчку любимой книги? А последнюю? — Что будет, если люди совсем перестанут читать? — Любишь ли читать на иностранном языке? — Знаешь, что за час чтения сжигается 80 килокалорий? — Будет ли интересен этот спектакль тем, кто не любит читать? Спектакль предложит зрителям ответы на многие из этих вопросов. Но какие-то из них так и останутся неотвеченными. Продолжительность 1 час 45 мин. 25 января пройдёт два показа: в 15:00 и 19:00

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