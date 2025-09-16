Как итальянская настолка тароччи превратилась в инструмент гадалок и психоаналитиков? Почему «Дурак» не имеет номера? Зачем «Магу» стол на трёх ногах? Кто такая «Папесса» и сколько лет «Дьяволу»? Козырная масть в старинных карточных играх — яркий пример нарративного дизайна. На встрече будут разбираться, как решения отдельных художников превращались в сакральные символы и древнюю мудрость. Лектор: Иван Ротов — блогер, аспирант кафедры социальной философии КФУ, автор канала «Прохладная история», главный редактор медиа «Крот Казанский».