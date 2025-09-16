Нарративный дизайн таро: как образовательные игры итальянских дворян превратились в терапию для зумеров
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Как итальянская настолка тароччи превратилась в инструмент гадалок и психоаналитиков? Почему «Дурак» не имеет номера? Зачем «Магу» стол на трёх ногах? Кто такая «Папесса» и сколько лет «Дьяволу»? Козырная масть в старинных карточных играх — яркий пример нарративного дизайна. На встрече будут разбираться, как решения отдельных художников превращались в сакральные символы и древнюю мудрость. Лектор: Иван Ротов — блогер, аспирант кафедры социальной философии КФУ, автор канала «Прохладная история», главный редактор медиа «Крот Казанский».
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