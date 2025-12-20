Музей невинности
улица Хади Такташа, 74
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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Премьера спектакля «Музей невинности» по роману Орхана Памука — это история о любви, времени и переосмыслении ценностей. Сюжет переносит зрителя в Стамбул 1970–80-х, где богатый молодой Кемаль страстно влюбляется в бедную Фюсун, создаёт музей вещей, связанных с ней и воспоминаниями о ней. Спектакль исследует вопросы счастья, желаний, любви и памяти, приглашая к диалогу о смыслах жизни и личных ценностях.
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