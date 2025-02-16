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Morning Coffee Club

Coffee indusrty, ул. Ахмерова, 7

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Morning Coffee Club* — идеальный способ начать воскресное утро! Просыпайся под ритмы диджеев, заряжайся кофе и атмосферой, где музыка смешивается с ароматом свежесваренного эспрессо. Line-up: SINA / SASHA NIBBLER / POLLYXENIA / KRISHIK / REDBARZ / NIGMA Бронируй утро для себя и приходи за вайбом! *Morning Coffee Club — это дневные вечеринки с кофе и хорошей музыкой. Мировой тренд новой волны появился благодаря повзрослевшим миллениалам, которые заботятся о своём здоровье и всё чаще отказываются от алкоголя и ночных тусовок в пользу приятных рейвов с ароматом кофе и полуденными лучами солнца.

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