Традиционное для казанского метал-сообщества праздничное шоу в этом году пройдёт с особым размахом: сразу шесть жирнейших метал-команд города, выступление которых давно ждали; костюмированное шоу, конкурсы, угар, веселье, новые знакомства и, конечно же, атмосфера Хэллоуина. Лайн-ап мероприятия: Los Cochinost (дэт-н-ролл) Snowmanball (пост-хардкор / электроник-кор) Metaphorise (мелодик-металкор) Mad Cobra (метал-кавер-группа) Извне (грув-метал) Nevia (фолк-метал) Не пропусти самую главную осеннюю метал-вечеринку! Вход: 600 ₽ с репостом / 800 ₽ без репоста.