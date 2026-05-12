Усал — один из тех, кто вывел татарский рэп за пределы региональной сцены. Группа выступает живым составом: гитары и барабаны звучат поверх старомодного бита, сэмплов с татарских пластинок и аналоговых синтезаторов. Сам исполнитель описывает свой звук как сухой и мрачный. На сцене это скорее рэп-кор-шоу, чем привычный хип-хоп-сет. 5 декабря группа представит новый материал и исполнит вживую трек Born from Culture, который осенью 2026 года завирусился в соцсетях.