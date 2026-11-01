ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Симфония рока: Акт второй

Культурный центр «Сайдаш»
улица Николая Ершова, 57А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Queen, Rammstein, Metallica, «Ария», «Король и Шут», «Кино», «Сплин» и Slipknot — в мощном звучании живого оркестра. Знакомые риффы, световое шоу и любимые хиты, которым хочется подпевать во весь голос.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

uncle pecos
uncle pecos

от 1700₽

Метал Фест
Метал Фест

600₽

найтивыход
найтивыход

от 2124₽

Диктофон
Диктофон

1600₽

Казанские панки объединяются 6 (Kazan Punks Unite 6)
Казанские панки объединяются 6 (Kazan Punks Unite 6)

от 900₽

Мураками. «Белым-бело»
Мураками. «Белым-бело»

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи