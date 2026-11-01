Симфония рока: Акт второй
улица Николая Ершова, 57А
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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Queen, Rammstein, Metallica, «Ария», «Король и Шут», «Кино», «Сплин» и Slipknot — в мощном звучании живого оркестра. Знакомые риффы, световое шоу и любимые хиты, которым хочется подпевать во весь голос.
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