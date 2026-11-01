В ноябре в Казани намечается крупная сходка. По оперативным данным, в город прибудет банда из Волжска, уже четверть века действующая под названием «Упаковка Саморезов». За плечами — 25 лет громких выступлений. На счету — многочисленные эпизоды панк-рока. В рамках фестиваля поздравить волжских с юбилеем соберутся четыре банды. Ожидаются вятские, симбирские и представители местных казанских группировок: — Влажная Среда — Казань. — Kill the Chicken — Казань. — Паника — Киров. — Скала Фреглов — Ульяновск.