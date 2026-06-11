«Белым-бело»: новогодний акустический концерт группы «Мураками». Есть встречи, с которых хочется начинать каждый год. «Мураками» вновь соберут друзей на уже ставшую традицией новогоднюю акустическую программу «Белым-бело». Любимые хиты в особом звучании, душевные разговоры между песнями и то самое праздничное настроение, которое хочется сохранить подольше. Будешь петь вместе, улыбаться, загадывать желания и наполняться энергией на весь будущий год. «Белым-бело» объединяет музыку, зимнее волшебство и радость встречи. Когда за окном зима, а внутри тепло от знакомых голосов и песен, с которыми связано столько личных историй.