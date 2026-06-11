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Мураками. «Белым-бело»

Максимилианс
ул. Спартаковская, 6

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

«Белым-бело»: новогодний акустический концерт группы «Мураками». Есть встречи, с которых хочется начинать каждый год. «Мураками» вновь соберут друзей на уже ставшую традицией новогоднюю акустическую программу «Белым-бело». Любимые хиты в особом звучании, душевные разговоры между песнями и то самое праздничное настроение, которое хочется сохранить подольше. Будешь петь вместе, улыбаться, загадывать желания и наполняться энергией на весь будущий год. «Белым-бело» объединяет музыку, зимнее волшебство и радость встречи. Когда за окном зима, а внутри тепло от знакомых голосов и песен, с которыми связано столько личных историй.

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