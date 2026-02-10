Группа Гудтаймс отправляется в большой тур в поддержку нового альбома «Неоклассика». «Неоклассика» — это новая глава в истории группы: здесь фирменная энергия Гудтаймс, цепкие песни и тот самый живой драйв, за который группу любят на концертах. Новый материал уже готов к главному испытанию — громкому совместному исполнению со слушателями. В программе тура — песни с нового альбома, главные хиты Гудтаймс и, конечно, концертная атмосфера, в которой зрители быстро перестают быть просто зрителями.