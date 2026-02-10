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Гудтаймс

BIG TWIN ARENA
просп. Хусаина Ямашева, 115а

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа Гудтаймс отправляется в большой тур в поддержку нового альбома «Неоклассика». «Неоклассика» — это новая глава в истории группы: здесь фирменная энергия Гудтаймс, цепкие песни и тот самый живой драйв, за который группу любят на концертах. Новый материал уже готов к главному испытанию — громкому совместному исполнению со слушателями. В программе тура — песни с нового альбома, главные хиты Гудтаймс и, конечно, концертная атмосфера, в которой зрители быстро перестают быть просто зрителями.

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