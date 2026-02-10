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uncle pecos

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Кремлёвская улица, 21

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Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Над озером сгущается туман. Приходится двигаться наощупь, прикрывая лицо маской, чтобы ядовитый дым не усыпил тебя. Ты не знаешь, что ожидает тебя впереди, но точно знаешь, что останавливаться нельзя. Возможно, ты найдёшь ответы на все вопросы. Или столкнешься с чем-то, чего совсем не ожидал. Нужно лишь сделать один шаг вперёд.

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