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Музыкальное погружение, аудиосозерцание и бесконечный поток. Гитары, синтезаторы, фортепиано, аналоговые эффекты и живое исполнение, отражающее красоту мира на языке музыки без лишних слов. – Сказание – Отзвуки и блики – Как выбрать птицу Тандем двух композиторов из Екатеринбурга — Алексея Полянина («Сказание») и Кирилла Ундольского («как выбрать птицу») — собирает артистов-единомышленников и пишет историю кочующего фестиваля.
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