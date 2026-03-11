Музыкальное погружение, аудиосозерцание и бесконечный поток. Гитары, синтезаторы, фортепиано, аналоговые эффекты и живое исполнение, отражающее красоту мира на языке музыки без лишних слов. – Сказание – Отзвуки и блики – Как выбрать птицу Тандем двух композиторов из Екатеринбурга — Алексея Полянина («Сказание») и Кирилла Ундольского («как выбрать птицу») — собирает артистов-единомышленников и пишет историю кочующего фестиваля.