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Метал Фест

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Серия концертов тяжёлой музыки в баре Крю. На каждой дате — новый состав: локальные и приезжие группы, разные направления тяжёлой сцены и несколько часов живой музыки. Небольшой зал, сцена в нескольких метрах от зрителей и бар прямо во время концерта. Состав участников и программа меняются от фестиваля к фестивалю. Неизменным остаётся главное: громкая музыка, живые выступления и люди, которые пришли за тем же, что и ты.

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