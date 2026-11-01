Серия концертов тяжёлой музыки в баре Крю. На каждой дате — новый состав: локальные и приезжие группы, разные направления тяжёлой сцены и несколько часов живой музыки. Небольшой зал, сцена в нескольких метрах от зрителей и бар прямо во время концерта. Состав участников и программа меняются от фестиваля к фестивалю. Неизменным остаётся главное: громкая музыка, живые выступления и люди, которые пришли за тем же, что и ты.