В тишине концертного зала, озаренного мерцанием зажженных свечей, оживает музыка. Это не просто мелодии — это история. История любви и ненависти, побед и поражений, запечатленная в звуках величайших саундтреков XX и XXI веков. Перед тобой предстанет грандиозное мультимедийное симфоническое шоу «Россия VS Hollywood», где лучшие мелодии культовых фильмов всего мира сольются в единый поток эмоций. Оркестр ACO-Avatar Cinematic Orchestra, словно волшебники кинематографического звучания, проведёт тебя сквозь миры, созданные гениями музыки — Хансом Циммером, Джоном Уильямсом, Дэвидом Арнольдом, Джастином Гурвицем, Рамином Джавади и Эндрю Ллойдом Уэббером. Каждый звук будет словно кинематографическая вспышка, переносящая тебя в мир героев и сюжетов. Атмосфера, созданная мерцающими свечами, придаст этому путешествию особую таинственность и глубину. Ты станешь участниками грандиозной симфонии, где звуки и образы сливаются воедино, создавая неповторимый кинематографический шедевр.