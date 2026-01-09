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Три дня дождя

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

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от 3000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами - всё это стало фирменным стилем группы. Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.

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