Гарри Поттер. Музыкальные миры при свечах
улица Карла Маркса, 57
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Тёплая атмосфера, сотни мерцающих огней и гости, которые слушают музыку, затаив дыхание, — что может быть лучше? Здесь ты перенесёшься в волшебный мир Гарри Поттера. В свете свечей Luminous Orchestra исполнит культовые мелодии из любимой киновселенной. А чтобы ещё глубже прочувствовать магию кино, каждый саундтрек будет сопровождаться кадрами из фильмов.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи