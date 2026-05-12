Тёплая атмосфера, сотни мерцающих огней и гости, которые слушают музыку, затаив дыхание, — что может быть лучше? Здесь ты перенесёшься в волшебный мир Гарри Поттера. В свете свечей Luminous Orchestra исполнит культовые мелодии из любимой киновселенной. А чтобы ещё глубже прочувствовать магию кино, каждый саундтрек будет сопровождаться кадрами из фильмов.