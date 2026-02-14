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Механизм поглощения бессмысленности

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

«Мы живем в эпоху кризиса смыслов. Цифровой морок, клиповое мышление, белый шум, бесконечный скроллинг и постмодернистская деконструкция. Чем больше слов и контента, образов и клише, тем дальше мы от самих себя». В экспозиции — новые работы Даниила Кудряшова, молодого московского художника, чьи произведения мгновенно становятся хитами рунета и уходят в коллекции звезд, блогеров и крупных корпораций. Он закрепил в актуальной живописи феномен российского абсурда как полноценную эстетику, редкий пример того, как современное искусство выходит за пределы галерей в широкий культурный код. Кудряшов — новый российский концептуалист, который миксует академическую живопись с узнаваемыми мемами, работая на стыке искренности и иронии. Ранее он исследовал эстетику «низов» (выставка «Пацан и вечность», галерея BIZON, 2023), теперь в фокусе — новые приметы времени: замена бордюров, эпоха курьеров, инфоцыгане, биохакинг и глобальное потепление. График работы: вт–вс 12:00–20:00, пн — выходной

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