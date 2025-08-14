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Медиа-спектакль «Гамлет»

«Окно» на Кави Наджми
улица Кави Наджми, 9/6

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Необычный вечер искусства под открытым небом — музыкально-литературный медиа-спектакль «Гамлет» от творческого коллектива ЖИВaGO. Это больше, чем концерт. Это живое дыхание поэзии, переосмысленной через музыку, свет, анимацию и документальные истории. Тебя ждут стихи Пушкина, Цветаевой, Есенина, Маяковского, Пастернака, Блока и Джалиля — в современной музыкальной обработке, с авторским видеорядом и световой постановкой. Перед каждой композицией ты увидишь мини-фильм о поэте и истории создания стиха — настоящий диалог эпох и смыслов. Все треки исполняются вживую — с полноценным звуком и бэклайном от группы. Что тебя ждёт в этот вечер: — Уникальный формат: музыка, слово, видео и свет — в одном спектакле — Интеллектуальный вечер под звёздным небом в исторической усадьбе — Возможность заново услышать стихи, которые все знают — и открыть их по-новому — Атмосфера камерного арт-события, где каждый зритель важен Дресс-код: свободная элегантность.

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