ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Мастер-класс по живописи «Цветы»

«Окно» на Кави Наджми
Профсоюзная улица, 8/11

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс проведёт проведет художница Алина Смолина. Ты сможешь написать разнообразие весенне-летнего цветения, много взаимодействовать с цветом и экспериментировать. Запись по номеру телефона обязательна: +7 (960) 079-50-44.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста