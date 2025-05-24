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Мастер-класс по живописи «Цветы»
Профсоюзная улица, 8/11
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс проведёт проведет художница Алина Смолина. Ты сможешь написать разнообразие весенне-летнего цветения, много взаимодействовать с цветом и экспериментировать. Запись по номеру телефона обязательна: +7 (960) 079-50-44.
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