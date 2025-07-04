Машина-человек
улица Бурхана Шахиди, 7
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Завершение:
300₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Про событие
Выставка Фонда «Галеев-Прометей» расположилась сразу на двух этажах — в архиве на третьем этаже и в галерее «Смена». Экспозиция представляет итоги арт-резиденции «Рецепция отечественного медиаискусства прошлого века». Выставка визуализирует художественный эксперимент, в котором сплетаются доцифровое воображение и современные медиа. Каждый из проектов — это инсталляция, раскрывающая, темы взаимодействия человека и машины, тела и интерфейса, света и восприятия.
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