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Машина-человек

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка Фонда «Галеев-Прометей» расположилась сразу на двух этажах — в архиве на третьем этаже и в галерее «Смена». Экспозиция представляет итоги арт-резиденции «Рецепция отечественного медиаискусства прошлого века». Выставка визуализирует художественный эксперимент, в котором сплетаются доцифровое воображение и современные медиа. Каждый из проектов — это инсталляция, раскрывающая, темы взаимодействия человека и машины, тела и интерфейса, света и восприятия.

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