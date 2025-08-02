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Парк «Чёрное озеро»
парк Чёрное озеро

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Про событие

Лайфстайл-фестиваль товаров для дома, дачи, детей и многого другого, попасть на который можно бесплатно по предварительной регистрации. Гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы от локальных брендов, лекции, фуд-корт, розыгрыши, диджей-сеты, фото- и детская зона с аниматорами, а также различные «развеселья» с Алексеем Щербаковым. Лекции: 2 августа 14:00-15:00 «Экология в дизайне» Александр Николаев и Константин Максимов, основатели бренда qullar 2 августа 16:00-17:00 «Что делать со всеми этими комнатными растениями» Юлия Турайханова, основательница магазина «Природа» 3 августа 14:00-15:00 «Как собрать домашнюю библиотеку» Литературный обозреватель и автор телеграм-канала «Булочки с маком» Екатерина Петрова 3 августа 16:00-17:00 «Дом как основа сценария жизни» Основатель студии концептуальной архитектуры и дизайна BETON Камила Халитова

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