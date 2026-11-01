В эту ночь отпразднуют запуск лейбла, а также выход дебютного релиза и третьего студийного альбома Hypnotize от Fobos Hailey. В лайнапе весь состав резидентов и приглашённые гости: дуэт Yung Acid и молодой продюсер из Твери qinnai, который впервые выступит на Lom с лайв-программой. Также в программе — презентация альбома от Fobos Hailey в формате диджей-сет и лайв, которая впервые пройдёт с участием живых инструментов. Лайн-ап: Fobos Hailey Yung Acid qinnai Undergroover Promise.Dima Paykmsh