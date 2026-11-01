ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Lom Records

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь отпразднуют запуск лейбла, а также выход дебютного релиза и третьего студийного альбома Hypnotize от Fobos Hailey. В лайнапе весь состав резидентов и приглашённые гости: дуэт Yung Acid и молодой продюсер из Твери qinnai, который впервые выступит на Lom с лайв-программой. Также в программе — презентация альбома от Fobos Hailey в формате диджей-сет и лайв, которая впервые пройдёт с участием живых инструментов. Лайн-ап: Fobos Hailey Yung Acid qinnai Undergroover Promise.Dima Paykmsh

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

по подписке
Вторничный рейв
Вторничный рейв
по подписке
Поверпоинт-вечеринка «Своя философия»
Поверпоинт-вечеринка «Своя философия»
по подписке
Raw Takes
Raw Takes
по подписке
Книжный рейв
Книжный рейв
по подписке
Где мой 2008?
Где мой 2008?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи