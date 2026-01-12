Книги на полную громкость. Кто сказал, что библиотека — это только тишина и шелест страниц? В библиотеке будет громче, ярче и совсем не по учебнику. Вместе с «Движением Первых» устраивают «Книжный рейв» — вечер, где книги встречаются с музыкой, а библиотека превращается в пространство идей и новых знакомств. Что будет? ▸ Диджей-сет — поймаешь ритм и настроение. ▸ Мастер-классы — попробуешь новое и повторишь. ▸ Обсуждение книг — поделишься мыслями, поспоришь и найдёшь неожиданные смыслы. Никаких скучных лекций о том, что читать полезно.