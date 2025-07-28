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Где мой 2008?

Милли клуб, улица Николая Ершова, 1А

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Завершение:

от 1400₽ до 6500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash? Пора переносить эту атмосферу на танцпол. 21:00 Twist 22:00 Vegas 23:00 Fridrikh 00:00 Lekhem 01:00 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem MC Jey

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