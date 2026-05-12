Кто хотел наконец крутую вечеринку, как в той самой «Юности»? Команда организаторов фестиваля «Где Мой 2007» вновь придумала что-то сумасшедшее. Тут застроят всю площадь Московского рынка и оба этажа, чтобы устроить настоящий праздник и окунуться в юность! Ведь это по-настоящему историческое и эмоциональное место для многих. На Московском рынке покупали школьную форму, стоя на картонке в -25, искали дефицитные продукты на Новый год, гуляли по просторам всех площадей и даже не подозревали, что когда-то он станет таким красивым, а здесь устроят огромное событие, посвящённое тёплым эмоциям. Внимание: специально для нашего события весь рынок будет работать всю ночь. На первом этаже будут располагаться бары, главный танцпол, специально украшенная входная группа, а также торговые точки и дегустационные зоны. А на втором этаже в ночном режиме будут работать все кафе, рестораны и бары. Будут доступны столы для удобного размещения и даже отдельная курилка с выходом на террасу.