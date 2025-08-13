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Литературный квиз

Black&White
улица Пушкина, 15/25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры
Выставки

Про событие

Квиз по литературе от Эйнштейн Пати. Долгожданная и любимая всеми игра с классными вопросами по известным и не очень книгам. Восемь FUN-туров погрузят тебя в мир слов, персонажей и захватывающих сюжетов; помогут вспомнить нетленную классику и современные произведения, а быть может, даже открыть для себя новые книги и авторов! Ведь, как говорил Фрэнсис Бэкон, «книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». Скорее собирай команду книгочеев и регистрируйся на игру! Лови скидку 30% на билет по слову «kaver».

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