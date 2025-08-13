Квиз по литературе от Эйнштейн Пати. Долгожданная и любимая всеми игра с классными вопросами по известным и не очень книгам. Восемь FUN-туров погрузят тебя в мир слов, персонажей и захватывающих сюжетов; помогут вспомнить нетленную классику и современные произведения, а быть может, даже открыть для себя новые книги и авторов! Ведь, как говорил Фрэнсис Бэкон, «книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». Скорее собирай команду книгочеев и регистрируйся на игру! Лови скидку 30% на билет по слову «kaver».