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Лаунж
Black&White
Казань, улица Пушкина, 15/25
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Лаундж-бар, в котором проходит стендап от Филиала комедии каждые четверг, пятницу и субботу. Режим работы: пн-вс — 12:00-00:00
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