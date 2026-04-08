  1. Казань
  2. Места
  3. Лаунж

Black&White

Казань, улица Пушкина, 15/25

Телефон

Telegram

Лаундж-бар, в котором проходит стендап от Филиала комедии каждые четверг, пятницу и субботу. Режим работы: пн-вс — 12:00-00:00
Карта места...

Ещё лаунж в городе Казань

CocoMangas

Садовая 9 Осиново
Карточка

Zona 69

ул. Пушкина, 52
Карточка

SHIMA LOUNGE

ул.Пушкина, д.46
Карточка

Old district lounge bar

ул. Нариманова, 15А
Карточка

LAFA LOUNGE

ул. Чистопольская, 33 В
Карточка

Black&White

Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста